反送中》「五大訴求缺一不可」 港中學生擬913辦第2波罷課集會

2019-09-07 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕香港「中學生罷課籌備平台」今（7）日宣布，計畫本月13日在沙田百步梯舉行第2次中學生罷課集會，將向警方申請不反對通知書，並呼籲各中學學生下週一（9日）上學前在各校組成人鏈傳達訴求，並說明香港特首林鄭月娥雖然宣布撤回逃犯條例草案，但其實是再度拒絕其他訴求，如果政府不繼續回應，將不排除升級行動。

綜合媒體報導，香港「中學生罷課籌備平台」今日表示，從本月2日開學以來的罷課活動，估計約有337所中學的1萬6000名學生參加，預計進行2週的罷課行動將在下週五（13日）結束，並說明在進行第2波罷課行動意願調查後，顯示2700多名受訪學生中，近4成支持「一週一罷」。

中學生罷課籌備平台也計畫13日中午在沙田百步梯舉行第2次中學生罷課集會，將向警方申請不反對通知書，並呼籲各中學學生下週一（9日）上學前在各校組成人鏈傳達反送中訴求，但也表示有140所學校的學生無法在校內舉行集會、10所學校禁止學生以海報或傳單表達訴求、約50所學校稱會處罰罷課學生。

林鄭月娥4日正式宣布撤回草案，6日也在訪談中提到拒絕五大訴求中其他訴求的原因，中學生罷課籌備平台今日指出，林鄭月娥雖然同意撤回條例，但其實是再次拒絕另外4項訴求，如果香港政府不繼續回應其他訴求，未來將不排除升級行動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法