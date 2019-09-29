反送中》港警開槍誤傷印尼記者 示威群眾重返銅鑼灣（不斷更新）

2019-09-29 19:16

首次上稿 18:52

更新時間 19:15

【19:15】

天色已暗，部分示威者返回遊行起點銅鑼灣，並在多處點燃雜物堆，並輔以鐵欄杆阻擋警方。港警鎮暴部隊到場戒備，並以水砲車嘗試熄滅火源，隨後發射多枚催淚彈。稍早有傳出警方與民眾對峙中發射豆袋彈，誤傷一名印尼記者，緊急送醫。

〔即時新聞／綜合報導〕全球24國今（29）日響應香港「929全球反極權大遊行」，台灣跨界舉辦的撐港反極權大遊行也於下午4時準時啟程。香港主戰場的示威原訂於下午3時準時展開遊行，警方卻在中午起開始攔查逮捕黑衣市民，並陸續開槍施放催淚彈、水砲。

據《立場新聞》報導 ，香港市民發起全球「929全球反極權大遊行」，共有24國、65座城市響應。香港主戰場原預計下午3時展開遊行，從銅鑼灣一路行至金鐘港府總部。

報導指出，警方於下午1時開始即針對黑衣民眾進行盤查、逮捕，香港人民力量議員陳志全也證實同黨同志被逮捕。約下午1時30分，港警即在銅鑼灣記利佐治街（Great George Street）舉黑旗警告將會施放催淚彈，並持續針對黑衣民眾進行盤查。

近下午2時許，銅鑼灣SOGO崇光百貨外已有大量民眾聚集，警方也拉出封鎖線，一度拿出警棍和胡椒水指向示威者。期間有男子與警方發生口角後遭壓制逮捕，當社工上前詢問男子身分時被噴灑胡椒水。

下午2時30分，警方在銅鑼灣SOGO百貨外施放多枚催淚彈，並阻止醫護團體舉辦「929人道救護援誓師大會」，隨即又施放多枚催淚彈，並派出特警速龍小隊進入灣仔地鐵站內戒備。

香港示威者除持多國國旗進行遊行示威外，也在中國70週年國慶的相關布條上寫下「ANTI CHINAZI」（反「中國納粹」）、「光復香港」，並將「中華人民共和國」字樣塗去。

截至傍晚17時許，香港示威民眾與警方在金鐘對峙，並點燃至少2堆雜物試圖阻隔港警隊伍，期間警方開始施放大量催淚彈、水砲及胡椒水，壓制並逮捕示威群眾。有多名示威人士遭壓制在地並上束帶逮捕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法