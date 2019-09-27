中國將走向崩潰？ 國務院白皮書：需強有力的領導

2019-09-27 14:10

〔即時新聞／綜合報導〕在中共建政70週年前夕，中國國務院今天公布《新時代的中國與世界》的政策白皮書，指中國需要強而有力的領導，否則中國將會「崩潰」。

中國國務院新聞辦公室今天公布《新時代的中國與世界》的政策白皮書說，自70年前中共執政以來，中國的成功取決於黨的領導，「中國體量巨大、國情複雜，治理難度世所罕見，沒有集中統一、堅強有力的領導力量，中國將走向分裂和解體，給世界帶來災難」。

白皮書指出，中國尊重其他國家選擇的不同發展道路，中國不輸入外國模式，也不輸出中國模式，不會要求別國複製中國的做法，中國僅尋求和平而不是「霸權」，中國將永遠不會給其他民族帶來痛苦。

談到與美國的貿易戰時，白皮書表示，貿易戰不斷加徵關稅的做法無益於解決問題，中國絕不會被貿易戰打垮削弱，中國有信心有能力迎難而上，將危機轉化為機遇，並開闢新世界。白皮書說，美國應該理性地看待中國的發展，因為中國無意挑戰美國，也不想取代美國。

《路透》分析，中國當局長期以「維護國家穩定」為由，出手解決諸如1989年天安門事件等民主示威活動，中國國家主席習近平自2012年上任以來，進一步加強了共產黨的統治，鎮壓可能挑戰權威的人士，同時推動導致區域不安定的軍事現代化計畫。

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