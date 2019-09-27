美國會公佈「電話門」檢舉文 白宮：只是第三手說法

2019-09-27 00:18

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國聯邦眾議院情報委員會26日公佈檢舉總統川普「電話門」事件的檢舉文件，文件指出，川普「為了個人私利」，利用總統權力設法要烏克蘭調查可能的競選對手，干預2020年總統選舉，司法部長巴爾（ William P. Barr）、川普私人律師朱利安尼（Rudolph W. Giuliani）是施壓烏國的核心角色，而且白宮事後企圖「封鎖」通話紀錄，掩蓋此事。

根據檢舉文件，爆料人說至少6名白宮官員聯絡他，表達對他們所知通話內容「深感不安」，因而提出檢舉，「他們目睹總統為了私利濫用職權」；這名身份尚不明、僅知為情報人員的吹哨人說，川普「利用總統職權，索求外國政府干預美國2020年選舉」，「包括施壓一外國調查總統在國內的一名主要政治對手」，「也就是說，他設法施壓烏國總統採取行動，幫助總統的2020年選戰」，爆料人說非常憂心川普這些行為已構成「嚴重、或者惡性重大的問題，濫權、違反法律或者行政命令」。

根據白宮24日公佈的通話內容謄本，川普7月25日致電烏克蘭總統澤倫斯基，要對方「幫我個忙」，調查與拜登之子杭特（Hunter Biden）在烏克蘭布里斯瑪（Burisma）天然氣公司任職有關之事，川普雖未明說是交換條件，但是他談到拜登前，先強調「美國對烏克蘭非常、非常好」，「我不會說這是要回報」。

檢舉文件顯示，川普與澤倫斯基通電話時，有大約12名白宮官員在場，事後通話謄本並非儲存在慣用電腦系統中，而是另存於儲存加密機密資訊的獨立系統，「白宮高層官員曾介入，要『封鎖』那通電話的所有紀錄，尤其是依例製作的通話內容逐句謄本」，「在我看來，這一連串動作突顯白宮官員明白那通電話內容的嚴重性」。

白宮發言人葛里向（Stephanie Grisham）說，「檢舉文件公佈沒有改變任何事，這份文件不過是收集了第三手說法和新聞報導片段」，「白宮會繼續反擊民主黨散播的歇斯底里和不實說法」。

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