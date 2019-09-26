通話紀錄公布：川普強調美國對烏克蘭很好 促調查拜登

2019-09-26 00:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮25日公布總統川普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今夏通話的備忘錄，顯示川普強調美國對烏克蘭「非常非常好」，多次誘勸烏國新領導人與美方合作調查拜登。

綜合外媒報導，川普先前被揭今夏曾致電澤倫斯基，並多次施壓基輔當局，要求重啟調查美國前副總統拜登次子杭特（Hunter Biden）與烏克蘭布里斯瑪（Burisma）天然氣公司的關係。杭特曾在布里斯瑪擔任獨立董事，川普認為，拜登在副總統任內曾施壓，要求基輔當局開除調查此事的檢察官。目前眾議院已為此對川普展開正式彈劾調查。

根據白宮25日公布5頁備忘錄，川普在電話會議上提出這目前毫無根據的指控，稱拜登試圖干涉烏國檢方調查杭特。在7月25日的通話中告訴澤倫斯基：「關於拜登兒子的話題很多，拜登阻止起訴，很多人想知道這一點。」

備忘錄顯示，川普再三敦促澤倫斯基與他的紐約律師朱利安尼（Rudy Giuliani）、美國司法部長合作，調查民主黨總統參選人拜登，「如果您能調查一下...這對我來說太可怕了」。

川普還告訴澤倫斯基，美國一直對烏克蘭「非常非常好」；澤倫斯基表示同意，並告訴川普，在制裁俄羅斯方面，美國比其他歐洲國家做得更多，並自稱計劃向美國購買更多標槍飛彈。

在備忘錄公布後，川普在推特上抱怨，自他就任總統以來，民主黨人一直說要彈劾他，還強調自己在多方面政策都有巨大成功。川普說：「看到和烏克蘭通話的內容後，民主黨人會道歉嗎？他們應該如此，這個完美的通話內容讓他們感到驚訝！」

川普已否認施壓烏國總統調查拜登，但承認在與澤倫斯基通話前幾天下令凍結給烏國的近4億美元軍事援助。不過，白宮公布的備忘錄沒有提到這筆錢。外媒也指出，川普與澤倫斯基的通話，只是「吹哨人」舉報內容的一部分。

另外，捲入這起事件的烏國檢察官是前檢察總長索金（Viktor Shokin），當時西方多國敦促烏國政府讓打貪不力的索金去職。

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