緊咬川普通烏 民主黨啟動彈劾調查

2019-09-26

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普遭情報人員檢舉施壓烏克蘭總統澤倫斯基，要求烏國調查不利於民主黨總統參選人拜登的資料，掀起「電話門」疑雲。民主黨廿四日一改此前對彈劾總統的謹慎態度，聯邦眾議院議長裴洛西以川普違背其總統誓言為由，宣布對川普展開彈劾調查。

啟動彈劾調查，是國會對現任總統所能採取的最嚴厲行動，也是民主黨對川普最直接、風險最大的正面對決，揭開華府一場惡鬥序幕，可能使美國更形分裂，為二○二○年大選注入一大不確定性，可能改寫美國政治面貌。

彈劾調查將著重於川普是否為了個人連任私利而濫用總統職權，尋求外國政府協助打擊民主黨對手。裴洛西在記者會上援引憲法條款，指稱「總統迄今所作所為已嚴重違反憲法」，她指示民主黨擔任主席的情報、金融、司法等六個委員會，「在彈劾調查的架構下」，繼續對川普展開調查。

白宮公佈通話內容抄本

白宮廿五日公佈川普與澤倫斯基七月廿五日通話內容五頁抄本，證實川普多次要求烏國總統調查拜登之子。川普在電話中說，澤倫斯基應該聯絡當時美國司法部長巴爾和川普私人律師朱利安尼，「很多關於拜登兒子的傳言，說拜登阻止了調查，很多人想知道情況是怎樣」，「所以，不管你能和司法部長做什麼都好」。拜登擔任副總統期間，兒子杭特在烏克蘭布里斯瑪天然氣公司擔任獨立董事，而拜登當時負責美國對烏克蘭外交，曾要求烏國撤換正在調查布里斯瑪的檢察總長蕭金（Viktor Shokin）。

川普陣營：彈劾有利選情

正在紐約出席聯合國大會的川普，隨即連發五篇推文回應，稱此為「總統級騷擾」，「在聯合國這麼重要的一天，民主黨刻意用更多的獵巫垃圾假新聞破壞、貶低這些努力和成果」，「國家的不幸！」競選團隊和國會共和黨領袖，也反控民主黨乃基於黨派之私。川普和選戰幕僚認為，彈劾也許有助於激發支持者熱情，反而有利於川普選情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法