拜登、川普隔空開打 戰火燒到烏克蘭

2019-09-23

〔編譯張沛元／綜合報導〕針對美國總統川普據傳向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）施壓，要求他調查烏國一家天然氣公司與美國前副總統拜登（Joe Biden）次子杭特（Hunter Biden）的關係，拜登廿至廿一日連續反擊，反咬川普是「連續性施虐者」，還濫權透過外國元首想挖他的黑料。可能在明年分別代表民主、共和兩黨問鼎白宮的拜登和川普隔空交鋒，讓這場連黨內初選都還沒開始的總統大選提前開打。

拜登控川普 透過烏國總統挖黑料

拜、川互槓肇因於華盛頓郵報等主流媒體引述爆料者的相關報導，指稱川普今年七月與澤倫斯基通電話時，多次要求他調查烏國布里斯瑪（Burisma）天然氣公司與杭特的關係。杭特在老爸擔任副總統時，進入布里斯瑪獨立董事會，該公司後來曾遭烏國檢方調查。川普及其律師朱利安尼指控，拜登在副總統任內施壓基輔當局，要求開除該名檢察官，否則歐巴馬政府將凍結對烏國的十億美元借款保證。事實上，當時不少西方國家政府都以貪腐為由，要求開除該名檢察官。

拜登是目前呼聲最高的二○二○年民主黨總統候選人。他廿一日表示，川普若真的施壓烏國挖他的黑料，唯一原因只有「他（川普）知道我會（在總統大選中）把他打得落花流水。」拜登反控川普濫權，竟在與外國元首通電話時，想挖他的黑料，還說川普面對危及其掌權的威脅，什麼事都幹得出來，「但這（川普指控拜登瀆職）越線了」。

拜登廿日就曾回應川普的指控，並要求川普公布七月廿五日與澤倫斯基通電話的對話謄本。拜登說，若報導屬實，就是貨真價實的濫權瀆職。川普否認此一指控，澤倫斯基也對烏國媒體說，他並未遭川普施壓。聲稱知悉電話交談內容的情報官員向媒體爆料，引發軒然大波，因為這等於是外國介入美國總統大選，一如二○一六年俄羅斯介入美國大選一般。

拜登曾是歐巴馬政府的烏克蘭政策負責人，川普前述指控顯然是想挖拜登的黑料，影響拜登的總統選情。儘管民主黨要到明年夏季的全國代表大會才會正式提名總統候選人，但拜登目前最被看好，在許多民調中的支持率也領先川普。

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