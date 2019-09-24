批中國、談伊朗 川普籲聯合國拒絕「全球化」

2019-09-24 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今（24）日在聯合國大會上發表演說，再次嚴詞批評中國貿易政策，並重申對伊朗的強硬立場，最後呼籲國際拒絕「全球化」，擁抱愛國主義及民族主義。

據《路透》報導，美國總統川普今（24）日在聯合國大會（United Nations General Assembly）上發表談話，再次嚴詞批評中國不對等的貿易政策。川普表示：「中國正坐擁以巨型貿易壁壘、國家鉅額補貼，以及操弄貨幣所構成的經濟模式，並且大量強迫外國技術轉移又盜取其智慧財產、商業機密。」

川普嚴正表示：「對美國而言，中國的那些好日子已經結束了。」但他也對美中雙方達成共識、結束貿易戰抱持著希望。

此外，川普再次重申對伊朗的強硬立場，但也表示將會尋求和解，降低伊朗對美國的緊張態度。川普表示：「美國並不追求與任何國家的衝突，我們渴求和平、合作及互利互惠。但我絕不會放棄捍衛美國的利益。」

針對緩和歐美國家與伊朗的緊張關係，川普表示：「我認為現在事情進行的非常順利，我們靜待伊朗的反應。但我們的立場非常堅定，我覺得他們會去改善一些現況，這也是比較明智的做法。」

最後，川普呼籲國際社會拒絕「全球化」，認為睿智的領導人須以國家和人民的利益為優先。他說：「自由世界必須擁抱國家的根基，而非試圖去抹滅或取代它。」川普在聯合國大會上強調：「『全球主義者』沒有未來，未來在『愛國主義者』手上。」

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