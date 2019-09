聯合國峰會上遭「瑞典女孩」怒瞪 川普轉發影片揶揄回敬

2019-09-24 22:25

〔即時新聞/綜合報導〕瑞典16歲女孩桑伯格(Greta Thunberg)昨日在聯合國總部的氣候峰會演說時,被媒體捕捉到她狠瞪美國總統川普。川普今日轉推這段影片,揶揄桑伯格「似乎是個很快樂的小女孩」。

瑞典16歲女孩桑伯格從去年8月起開始發起在週五為氣候罷課,去年11月起,全球各地的學生開始加入「週五為未來而戰」(Fridays for Future)的罷課活動,目前已有超過50國響應,桑伯格也因此獲得諾貝爾和平獎提名。

綜合外電報導,桑伯格昨日在聯合國總部發表演說,痛斥各國領導人對於氣候問題不夠積極,並在川普快閃出席時,從川普身後朝著川普狠瞪,凶狠的模樣被現場眾多媒體捕捉。

對此,川普今日在推特上轉推了桑伯格演講的影片,揶揄桑伯格「似乎是個期待光明美好未來的快樂小女孩」。

不少網友不滿地在底下留言痛罵川普「可恥」、「她(桑伯格)會在20歲之前拿到諾貝爾獎,而你永遠不會」、「她(桑伯格)的智商可能比你還高」。

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO