聯合國峰會上遭「瑞典女孩」怒瞪 川普轉發影片揶揄回敬

2019-09-24 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典16歲女孩桑伯格（Greta Thunberg）昨日在聯合國總部的氣候峰會演說時，被媒體捕捉到她狠瞪美國總統川普。川普今日轉推這段影片，揶揄桑伯格「似乎是個很快樂的小女孩」。

瑞典16歲女孩桑伯格從去年8月起開始發起在週五為氣候罷課，去年11月起，全球各地的學生開始加入「週五為未來而戰」（Fridays for Future）的罷課活動，目前已有超過50國響應，桑伯格也因此獲得諾貝爾和平獎提名。

綜合外電報導，桑伯格昨日在聯合國總部發表演說，痛斥各國領導人對於氣候問題不夠積極，並在川普快閃出席時，從川普身後朝著川普狠瞪，凶狠的模樣被現場眾多媒體捕捉。

對此，川普今日在推特上轉推了桑伯格演講的影片，揶揄桑伯格「似乎是個期待光明美好未來的快樂小女孩」。

不少網友不滿地在底下留言痛罵川普「可恥」、「她（桑伯格）會在20歲之前拿到諾貝爾獎，而你永遠不會」、「她（桑伯格）的智商可能比你還高」。

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） 2019年9月24日

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