蘇揆︰退出聯國後外交代表首度進入聯國 台美關係更精進

2019-09-24 10:05

〔記者謝君臨／台北報導〕外交部長吳釗燮上午於立法院備詢時表示，昨晚深夜接獲通知，我國駐紐約辦事處徐儷文大使獲美國政府邀請，進入聯合國參加由美國政府舉辦、有關宗教自由的會議，這是非常好的消息；行政院長蘇貞昌則說，自從退出聯合國後，這是台灣正式外交代表，第一次進入聯合國，非常不容易。

立法院院會上午進行「109年度施政計畫及中央政府總預算案」質詢，邀請蘇貞昌及相關部會首長備詢；民進黨立委呂孫綾質詢時，詢問蘇貞昌對於台美關係的看法，蘇除了讚揚總統蔡英文在外交困境下的努力，讓美方陸續通過三項友台法案，另由吳釗燮帶來我官方代表獲邀至聯合國參與宗教自由會議的好消息。

吳釗燮表示，昨天半夜接擭消息，我駐紐約辦事處的徐儷文大使，獲美國政府邀請進入聯合國，參加由美國政府主辦的、在聯合國裡面有關宗教自由的會議，這是非常好的消息，除了台美關係升溫大家都看得到，台灣所崇尚的自由民主也讓世界看得到，台灣因宗教自由的成就獲美國邀請，這是值得國人高興的事。

蘇貞昌強調，自從我國退出聯合國後，這是台灣正式的外交代表，第一次進入聯合國，且是得到美國的邀請，非常不簡單，經過多年來的努力，讓台美關係更精進，才得以讓台灣政府的正式代表進入聯合國。

呂孫綾說，這是令人振奮的消息，透過國際會議的參與，宣揚台灣的民主自由，呼籲行政單位繼續努力，不畏懼任何困難，推廣台灣的自由民主。

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