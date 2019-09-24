美國務卿籲各國「抵制遣返維吾爾人」 耿爽氣噗噗回應了！

2019-09-24 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕中共在新疆地區實施高壓統治引發外界批評，近日更是要求各國將維吾爾族人遣返中國；美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）22日對此譴責中國是在「消滅自己的公民」，並呼籲各國抵制，拒絕遣返維吾爾人。對此，中共做出回應，並要美國停止在涉疆問題上說三道四。

中國外交部發言人耿爽23日主持例行記者會，反轟美國相關政客「罔顧事實」、「在反恐問題上的雙重標準」，並指控美國「一再誣衊詆毀中國治疆政策，粗暴干涉中國內政」，因此表達強烈不滿、堅決反對。

耿爽強調，新疆事務純屬「中國內政」，不容任何外國勢力干涉，並提到中方近日已發佈白皮書，全面介紹了「新疆職業技能教育培訓工作」，他認為中方已做出努力，而這些努力和包含美國等其他國家採取的「去極端化」、「預防恐怖主義措施」本質上「沒有區別」。

耿爽說，中方目前的措施已經取得「顯著成效」，並繼續強調「新疆社會大局穩定，經濟發展勢頭良好，各民族和諧相處，已經三年未發生恐怖襲擊事件」還說「新疆各族人民廣泛支持政府的反恐維穩舉措」。

不過，根據聯合國（UN）專家及相關維權人士指出，新疆再教育營裡至少關押了100萬名維吾爾人，還有其他主要是穆斯林的少數族群成員，因此龐皮歐才會公開呼籲所有國家抵制中國遣返維吾爾人的要求。

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