男子水下浪漫求婚 沒等到「我願意」先身亡

2019-09-21 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國一對情侶韋伯（Steven Weber Jr）和安東尼（Kenesha Antoine）2人本週在東非的坦尚尼亞度假，韋伯在水下向女友安東尼浪漫求婚後，卻不幸身亡，昨（20）日安東尼將這段浪漫告白和自己對男友的思念寫成文章放到臉書上，引起網友關注，也紛紛為他們打氣、祈禱。

綜合外媒報導，2人度假期間，韋伯在潛水時，將雙面手寫求婚訊息放入夾鏈袋，帶下水向安東尼求婚，一面寫著「我無法將我愛你的一切在水下向妳傾訴，但我愛妳的一切，也一天比一天更愛你。」，而另一面則是「妳願意先嫁給我嗎？」並亮出戒指，搞笑的要女友先答應他的求婚，然後他晚點再為她戴上戒指；這浪漫的求婚無庸置疑的打動安東尼，但韋伯在求婚後並沒有等到女友的回覆，就不幸身亡。

安東尼在20日時臉書上發文回憶男友，並放上當日的求婚影片、照片，也藉由文字，向「再也聽不到回答」的男友告白「我願意！我願意！我願意回答100萬次，無論如何，我都願意嫁給你！」；這些文字打動了無數看到文章的網友，也紛紛為她打氣、為她和韋伯祈禱。

至於韋伯為何會在潛水後死亡，目前還不得而知，初步研判可能是溺斃，但詳情還有待進一步調查。

另一面則是「妳願意先嫁給我嗎？」並亮出戒指，搞笑的要女友先答應他的求婚，然後他晚點再為她戴上戒指；這浪漫的求婚無庸置疑的打動安東尼，但韋伯在求婚後並沒有等到女友的回覆，就不幸身亡。（圖擷取自臉書）

美國一對情侶韋伯（Steven Weber Jr）和安東尼（Kenesha Antoine）2人本週在東非的坦尚尼亞度假，韋伯在水下向女友安東尼浪漫求婚後，卻不幸身亡。（圖擷取自臉書）

安東尼在20日時臉書上發文回憶男友，並放上當日的求婚影片、照片，也藉由文字，向「再也聽不到回答」的男友告白「我願意！我願意！我願意回答100萬次，無論如何，我都願意嫁給你！」。（圖擷取自臉書）

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