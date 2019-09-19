反送中》募2000防護裝備撐香港 台青年：擔心我們是下一個

2019-09-19 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕看到整個夏天香港街頭宛如戰場，23歲的台灣青年柯啟安在臉書上發起了「我在台灣撐香港．援助香港」的活動，和台北濟南教會等組織一起募集防毒面具等2000組裝備，以實際行動聲援香港示威者。認知到港、台兩地政治地位不同的柯啟安表示：「身為一個台灣人，我擔心我們可能會是下一個。」

根據BBC今日報導 ，柯啟安接受訪問時表示：「我從來沒有去過香港，但是我沒有理由不去關心。」他又指：「身為一名基督徒，當我們看見人們受傷、被攻擊時，我覺得應該幫助他們。身為一個台灣人，我擔心我們可能會是下一個。」

除了台北濟南教會以外，包括香港邊城青年、長老教會與回復信仰價值陣線等團體，都加入了這次的募集活動。該活動募集了護目鏡、防毒面具、空氣過濾器與安全帽等2000組防護裝備。

柯啟安表示，台灣的政治地位與香港作為中國一特別行政區的情況不同，「我們不是中國的一部分，有朝一日它可能會入侵我們。如果我們與香港聯手合作，就會變得更強大。我們有一天也可能需要他們的幫助。」

報導指出，香港和台灣是「大中華地區」唯一兩個嚐過自由滋味的地方，而有些人認為，香港和台灣通過聯手，可以向中國領導人和人民展示民主值得為之奮鬥的程度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法