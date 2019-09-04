反送中延燒 黃之鋒盼台灣動員相挺

2019-09-04

「北京禁止香港示威遊行 但禁止不了全世界」

〔記者楊淳卉、彭琬馨、朱沛雄／綜合報導〕香港「反送中」運動持續延燒。香港眾志秘書長黃之鋒、立法會議員朱凱迪、前學聯秘書長岑敖暉昨抵台，並分別拜會民進黨及時代力量。黃之鋒說，希望台灣社會在中共十一國慶前，能透過街頭行動表達台灣對香港的支持；朱凱迪表示，盼台灣社會的動員能讓北京政府了解，雖然禁止香港的示威遊行，但禁止不了全世界。

黃之鋒在桃園機場受訪時指出，三人到台灣有三個目的，第一是希望與台灣朋友分享香港情況，特別是香港大搜捕與緊急法對香港抗爭的影響。第二，希望台灣對香港的朋友有人道援救機制，想聽聽台灣不同政黨對此事看法及意見，希望對香港人有更多實質上的幫助。第三，希望十月一日前有更多台灣的朋友、社會上的總動員出面聲援香港。

拜會民進黨、時力 盼保護在台港人安全

黃之鋒等人拜會民進黨中央黨部，與民進黨主席卓榮泰、黨秘書長羅文嘉等閉門會談。民進黨副秘書長林飛帆會後說明雙方對談四個要點。首先，民進黨身為民主政黨，與其他國際民主社會成員，都共同表達對香港關心，也會在必要時刻提供必要的支持。第二，嚴正關切港府對於緊急法的動用。第三，香港朋友也相當關注中國近期對台灣大選的干預措施，在未來香港十一月區議會選舉，擔心中共也同樣有干預措施。第四，林飛帆說，香港朋友未來若遭遇到緊急狀況，需要台灣協助支援，民進黨支持政府針對港澳條例等相關法治措施進行強化，以利在未來緊急狀況需要來協助香港人民。

黃之鋒等人昨也與時力黨主席徐永明、立委黃國昌、黨團主任陳惠敏等人會面。黃之鋒強調，當前香港政府考慮動用等同台灣戒嚴的「緊急法」，對香港施行白色恐怖，一旦真的實施，將會壓迫到每個香港人，希望台灣朋友能共同反對此事；黃之鋒也說，目前來台灣尋求庇護的港人越來越多，希望台灣政府能思考如何保護在台港人的安全。

黃國昌表示，盼立法院新會期能盡速通過難民法與港澳條例十八條的修正，若難民法的制定有困難，至少應針對港澳條例的內容進行補足。

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