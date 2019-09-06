習若對台灣失去耐心 葛來儀：未來5到10年是衝突引爆點

2019-09-06 07:42

〔即時新聞／綜合報導〕華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國權力項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）說，香港的情勢發展對台灣有重大影響，雖然近期台海發生衝突的機率不大，但如果中國國家主席習近平對台灣失去耐心，未來5到10年可能是台海衝突的引爆點。

綜合媒體報導，葛來儀4日出席美國國會下屬的美中經濟與安全審查委員會（USCC）針對1年來美中關係發展所舉行的聽證會，葛來儀表示，香港人對於北京違背「一國兩制」的自治承諾感到不滿，台灣也對此極為關注，對「一國兩制」在台灣實施感到有所疑慮，如果北京以暴力鎮壓香港，那將對兩岸關係造成深遠和持久的影響。

葛來儀進一步指出，目前台海在短期內不會發生危機，因為如果總統蔡英文連任，不太可能採取激進的台獨做法，將習近平逼到牆角引發軍事反應，但如果國民黨在立法院取得多數，中國將可能信心大增，對台灣採取外交封鎖的「蟒蛇戰略」（anaconda strategy）比起發起戰爭，對中國更為有利。

如果高雄市長韓國瑜當選，葛來儀認為，兩岸關係雖然在幾年內會得到改善，但台灣人對過於接近北京的疑慮，可能會限制韓國瑜發起兩岸政治談判，或採取其它可能引發國內爭議並在政治上削弱韓的行動。

不過，葛來儀提到，如果習近平在內部對中國統一的壓力不斷增加，習近平對台灣失去耐心，未來5到10年內可能是台海衝突的「引爆點」（tipping point）。葛來儀說，兩岸軍力朝向中國傾斜，以及解放軍在台海衝突中能夠擊敗美國的評估，會讓習近平相信有一個解決台灣問題的機會。

被問到中國對台灣動武的機率多大，葛來儀表示，北京對台動武還有一段不近的距離，但中國還沒有走到那一步，如果有必要，那將是中國的最後手段。葛來儀也說，雖然習近平有很多事務要處理，但她不認為習近平已經放棄和平統一的政策。

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