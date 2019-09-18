中颱法西重創千葉縣 仍有逾5萬戶停電

2019-09-18 00:38

〔中央社〕中颱法西本月9日直撲日本東京首都圈後，至今東京的鄰縣千葉縣仍有約5萬6000戶停電。東京電力公司的因應備受批評。

東京電力公司晚間10時許（台灣時間9時許）召開記者會表示，受到法西颱風的影響，千葉縣停電的戶數截至17日晚上還有5萬6000戶。有些地區可能要等到20日或27日才能恢復供電。

尚未恢復供電的戶數雖已降至停電戶數最多時的一成以下，但是原本預定可以在16日恢復供店的千葉縣23市區町約200個地區當中，君津、木更津等6市有些地區在17日晚間仍停電。

千葉縣政府表示，截至17日，民房全毀的有7棟、半毀的10棟，部分毀損的有3895棟。像是鋸南町、館山市等的受災情況仍未能掌握。君津市、多古町等總計1萬78戶（截至17日下午3時）仍處於停水的狀態。14市町的災民收容中心約有192人前來避難。

千葉縣政府表示，受到法西颱風的影響，農林水產業所受的損失約267億3500萬日圓（約新台幣77億元），創10年來新高紀錄。其中，農業設施的受損金額約171億800萬日圓、農作物約84億6200萬日圓。

日本前經濟產業大臣、參議院自民黨幹事長世耕弘成在記者會上批評，東京電力公司對停電的因應太遲。

世耕說：「颱風帶來的災情之所以嚴重化，令人感到遺憾的是，東京電力公司處於無法預估詳細的恢復供電的情況。」

他還表示，去年秋天燕子颱風侵襲大阪等地時，他就提醒各電力公司業者要記取教訓。

對於在野黨批評法西颱風來襲災情頻傳之際，日本首相安倍晉三卻在進行內閣改組一事，世耕表示，他認為組閣一事完全沒影響到救災，他在災後還以經濟產業大臣的身分堅守崗位到最後，持續對電力公司下指示。（編輯：林治平）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法