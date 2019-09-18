潑汽油點火燒死妻被鄰居目擊 家暴惡夫堅不認罪

2019-09-18 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲新南威爾斯州露斯山（Rouse Hill, New South Wales）一名41歲的男子辛格（Kulwinder Singh）在2013年時似乎為了取得32歲妻子考爾（Parwinder Kaur）的所有薪水，除了動手施暴，涉嫌對她潑汽油、點火，導致考爾全身90％燒燙傷，最後傷重身亡；涉嫌謀殺妻子的辛格，至今仍不願認罪，堅稱妻子是自己受傷。

綜合外媒報導，2013年辛格因對妻子潑汽油、點火，造成妻子重傷不治而被控「謀殺」，作為證人出庭作證的鄰居向法官表示，案發當天看見燒成「火球」的考爾奔出家門，辛格則跟在她身後，伸手拍著火焰，送醫急救後，考爾於隔日傷重不治。

據受害者的家屬向法院表示，考爾長期以來都被丈夫虐待及控制，不僅經常受到毆打、辱罵，一週在蘑菇農場工作7天換得的微薄薪水（約1500台幣）也必須全部交給丈夫；據考爾的弟弟表示，引發此次事件的原因應是考爾想把自己的部分工資自己存起來。

考爾的弟弟補充，辛格多年以來都要求姊姊必須繳出全部薪水，在遭到考爾的反抗後，辛格多次向考爾動粗；在案發前一年，某次他撞見辛格又在歐打姊姊，曾出手阻止，卻被姊夫怒嗆「不准插手」、「我有權毆打她，或要求她做任何事」，甚至揚言要讓他「滾出澳洲」。

據報導，檢調單位表示，辛格在接受偵訊期間情緒激動、幾度崩潰落淚，卻矢口否認自己殺害妻子，向警方表示「是她自己做的」，自己下樓後才發現考爾已經著火，目前全案還在等待最終結果出爐。

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