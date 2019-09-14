最愛的人逼她下海！女雞頭遭男友爆打逼重操舊業

2019-09-14 05:58

〔記者王捷／台南報導〕最愛的人傷她最深！因為沒錢花，喪妻的陳姓退伍軍官，逼許姓女友下海，重操舊業當「雞頭」，許女嗆陳男吃軟飯卻換來一陣爆打，最後死心分手告許男家暴傷害。

40多歲的陳男在2年前認識做應召業、30多歲的許女，許女不賣身，但只要男客透過通訊軟體找應召站，她就會安排小姐到指定的定點做性服務，並從中抽成，生意好的時候也有月收超過10萬元，當時陳男也是眾多男客之一。

許女認為，陳男雖然有兩個女兒、妻子過世，但不嫌棄她是雞頭，所以很感動並與陳男交往，兩人還共租一間大套房當愛巢一起生活，陳男也充當馬夫，協助許女載小姐，不過在去年陳男與許女載小姐時被抓，許女因此被依妨害風化判處緩刑2年，讓許女萌生退出紅塵的想法。

但是，陳男覺得做應召站很好賺，加上她的女兒因為官校退學，要賠30多萬元給軍方，讓陳男缺錢孔急，從今年初就逼迫許女要重操舊業，只要許女不同意，陳男就用言語羞辱她，罵許女沒用，如果許女頂嘴，陳男就會動手打人。

許女向警方供稱，她與陳男交往期間，沒花陳男半毛錢，每個月1萬3000元的房租也是她在付，但是陳男只要喝醉看到她沒事在家，心情就會不好，要她去找小姐來賣淫，或是上網刊登廣告拉客，但是她決心想脫離八大行業，改做其他生意，好幾次因此被打。

12日凌晨，陳男與許女再次為了重操舊業一事口角，但許女嗆陳男有能力自己去找小姐與客戶，不要吃軟飯，讓陳男惱怒，掄起拳頭爆打許女一頓，許女奪門逃出，反被陳男勒脖拉回套房繼續打。

許女難過說，陳男會為了不留下傷痕只打頭，但陳男事後都會找她道歉，所以她才會心軟不報案，她好不容易可以過平靜的生活，沒想到卻是最愛的人逼她下海，她逃出來陳男又揚言說要「殺你全家」。

目前，許女不僅感情告吹，還向警方報案，對陳男提告家暴、申請保護令，許女說，現在她也不敢回家，很擔心陳男又找上門。警方指出，一旦申請保護令，只要發現對方在附近出現，警方到場就可以依據違反保護令現行犯逮捕。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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