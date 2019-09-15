反送中》到商場吃飯竟被捕 手持五星旗卻獲釋

2019-09-15 12:46

〔即時新聞／綜合報導〕香港親中派及反中派人士昨（14）日於「淘大商場」發生激烈肢體衝突，香港警方隨後到場逮捕多人，但卻被認為有「選擇性執法」之嫌。當地居民指出，就連下樓吃飯的年輕人都被逮，卻有手持五星旗者獲釋。

口袋有雷射筆 吃飯也被抓

綜合港媒報導，就住在淘大商場樓上公寓「淘大花園」的住戶楊先生表示，昨日他23歲的兒子只是下樓吃東西，沒想到在電視上看見兒子被捕，他與老婆於是下樓找警方理論。

楊先生向警方出示淘大花園住戶證，強調兒子沒穿黑衣、沒戴口罩跟防護裝備，追問警方為何拘捕他的兒子，但警方不予理會，讓楊先生斥責警方「野蠻、濫捕、跟黑社會沒兩樣，見年輕人就抓」。

楊家人昨晚得知，兒子因口袋裡有雷射筆而被以「藏有武器」罪名逮捕。楊家人說該筆買很久了，兒子前晚中秋節時帶著到觀塘海濱玩，只是昨日沒有從口袋取出。

逮年輕人 手持五星旗者獲釋

此外，有在場民眾證實，昨日警方拘捕一些狀似居民的年輕人後，曾把多名中國口音的中年人士放走。由《香港電台》影片片段亦可見到，警方在商場外逮捕年輕人時，有1名手持中國國旗的中年男子獲警方放行。

此事引發當地居民不滿，認為警方是「選擇性執法」，紛紛於昨夜至淘大商場管理處質問。管理處強調從沒報警，警方要從門口進入商場時，他們也曾詢問原因，但對方沒有解釋就衝進來。

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