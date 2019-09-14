民陣915遊行遭拒 港網友仍號召12點英領、2點半銅鑼灣上街

2019-09-14 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕香港泛民主派「民間人權陣線」原訂在週日（15日）發起反送中集會遊行，遭警方禁止，事後民陣提出的上訴也遭到駁回。不過，仍有網友號召群眾，下午2點半到銅鑼灣東角道遊行；另外，亦有組織發起中午12點在英國領事館舉辦請願行動，敦促英方正視香港問題、採取行動。

銅鑼灣遊行方面，儘管民陣的遊行申請未獲警方同意，在「連登討論區」等網路平台依然有許多香港網友呼籲市民上街，路線將從銅鑼灣東角道遊行至中環遮打道。

臉書粉專「美國國歌合唱團」則發文號召群眾，可提前在明天下午2點聚集東角道，一同和平合唱美國國歌，並呼籲參與者可蒙面參與。

《立場新聞》報導，民陣副召集人陳皓桓表示，由於警方發出反對通知書，民陣未能舉辦此次遊行，因此民陣明天將會主力做其他工作。不過，為了理念，他仍會以個人身分上街，「各位銅鑼灣東角道見。」

英國領事館方面，發起活動的臉書粉專「Britons in Hong Kong」著重2項重點，一是盼能敦促英方對中國無視《中英聯合聲明》採取行動，二是請英方承認現時一國兩制已遭受破壞，邀請市民共同參與請願行動。

民陣發起的915遊行遭拒，不過香港網友仍在討論區號召群眾，明天下午2點半到銅鑼灣參與集會。（圖擷取自「連登討論區」）

有網友發起英國領事館請願行動，敦促英方對中國無視聯合聲明採取行動，並承認現時一國兩制已遭到破壞。（圖擷取自Britons in Hong Kong＠FB）

另有網友發起，明天下午2點在銅鑼灣東角道合唱美國國歌的活動。（圖擷取自美國國歌合唱團＠FB）

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