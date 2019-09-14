不讓中國專美於前 日本放眼非洲擴增貿易和全球影響力

2019-09-14 00:12

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「南華早報」13日指出，上月底在日本橫濱召開的第7屆非洲開發會議（TICAD），日本首相安倍晉三與非洲各國和企業領袖會晤後，進一步確立非洲將成日本與中國另一個競技場，一方面是貿易上的較量，另一方面則是為日本成為聯合國安理會常任理事國爭取支持。

中國商務部資料顯示，中國是非洲最大貿易夥伴，雙向貿易額在20年內成長20倍，去年達到2040億美元（逾6.4兆台幣）。與此同時，日本貿易振興機構（JETRO）指出，日本與非洲的貿易額，還不足中非的10％，巨大的差距讓日本政府意識到危機。

來自衣索比亞的京都同志社大學教授亞登（Seifudein Adem）指出，中日兩國如今不僅要競爭非洲的自然資源和廣大市場，也須爭取非洲人的尊重和愛戴。在今年的「非洲開發會議」上，安倍對非洲各國領袖示警，與中國合作暗藏的債務風險，並強調日本將提供「品質更佳」的投資，避免非洲各國陷入貸款違約的窘境。

不僅如此，對於一直盼望坐進「聯合國主桌」－在安理會常任理事國佔一席之地的日本，能夠發揮牽動全球事務的影響力更加重要，而日本要達成這個目標，非洲各國願意襄助至關重要。在「非洲開發會議」上，日方即積極尋求各國支持推動聯合國改革，包括讓日本、德國、巴西和印度等國，成為安理會常任理事國。

據報導，上述4國「入常」的提議紛紛受到地緣對手國的杯葛，日本受到中國、南韓反對，德國被義大利、西班牙、英國和法國阻撓，巴西不獲墨西哥、哥倫比亞、阿根廷支持；印度則過不了中國、巴基斯坦這關。在此同時，俄羅斯也不希望其權力被削弱，因此不贊成新增常任理事國。

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