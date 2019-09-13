驚！用Google地圖看到池塘裡有車 他破了22年懸案

2019-09-13 09:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州男子莫爾特（William Mold），1997年11月7日晚間從俱樂部回家時人間蒸發，至今成22年懸案。不過，今年8月有民眾在Google衛星地圖發現威靈頓月亮灣（Moon Bay Circle）的一處池塘裡有車，警方拉起車輛後在裡頭發現莫爾特的遺骸。

據《BBC》報導，警方表示，當地一位居民透過Google搜索之後，看到一輛轎車沉在水裡，他連忙聯繫附近住戶通知此事，住戶用無人機升空查看後確認真的有車，迅速向警方報案。

當局於8月28日打撈車輛，在裡面找到一具人類骨骸，經過檢驗後確認就是莫爾特無誤。棕櫚灘警長辦公室表示，莫爾特可能是車輛失控才會掉進池塘，但已無法了解失控的原因。在當年的初步調查中，並沒有任何證據顯示莫爾特開車落水，直到水位變遷才讓汽車可從水面被看到。

美國冷案網路資料庫查理項目（Charley Project）則指出，從2007年以來，該地區的Google衛星照片就能看到車輛了，但顯然直到2019年才有人注意到。

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