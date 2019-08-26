北科大交換生賴致愷失蹤 家屬、教授將赴美尋人

2019-08-26 11:27

〔記者吳柏軒／台北報導〕台北科技大學資工系學生賴致愷今年7月剛赴美國交換學生，本月17日尚有聯繫，但今傳失蹤，賴男家屬與系所教授十分著急，目前已通報當地警方，也預計28日由賴男父親及北科大資工系教授鄭有進赴美了解。

台北科技大學表示，賴同學為資訊工程系學生，參加北科大與國外3+2雙聯學位，7月24日赴美，到美國阿拉巴馬州奧本大學當交換學生，赴美時由父親陪同安置，進入該校宿舍，但8月19日當地學校開學首日，賴生卻沒出現，才開始懷疑失蹤，目前仍失聯。

北科大說，目前賴生家長、北科大、美國奧本大學皆未能聯繫上，而據了解，賴同學的個人物品都還在學校宿舍內，但未發現手機。美國帳戶目前沒有異常提領狀況；為了尋人，資工系教授鄭有進及賴同學父親預計於28日赴美了解狀況。

教育部國際司表示，21歲的賴生就讀電腦工程系，19日開學當天缺課後就失去蹤影，其失蹤前17日尚有跟台灣家人聯繫，但至今賴生已失聯一週，家屬直到上週末向當地警方報案，目前警方、校方及其他有關單位正全力找尋其下落。除警方，我駐亞特蘭大辦事處亦透過當地僑社積極協尋中，目前為止均尚無該生訊息。

國際司表示，台灣在阿拉巴馬州的留學生約52人，主要分布於4所大學：阿拉巴馬大學，阿拉巴馬大學伯明翰校區，阿拉巴馬大學A&M，以及奧本大學。

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