美最高法院落槌！ 拉美移民須先向墨西哥申請庇護

2019-09-12 14:21

〔即時新聞/綜合報導〕美國最高法院11日通過一項移民限制令「移民必須先尋求行經的第3國庇護,才能向美國申請庇護」,意指中南美洲的移民要入境美國前,須先向墨西哥申請。對此,重視移民修法的美國總統川普表示「這是邊境的大勝利」。

據《美聯社》報導,這項禁令規定,若移民要從原國家外的第3國,通過美國邊境入境的話,須先尋求該國庇護,否則無法入境。目前跨越南部邊境的大多數移民都是為逃離暴力和貧窮的中美洲人,限制令頒布後,從中南美洲、非洲、亞洲來的移民,都面臨相同的限制。

在新的限制令下,想尋求美國庇護的移民須通過「信用恐懼(credible fear)」面試,若沒有先尋求第3國庇護,就無法通過測驗,且會立即被遣返。一直以來,墨西哥拒絕成為這些移民的第3國,因為這代表墨西哥要先替美國「審查」這些移民。

美國司法部發言人華特尼斯特(Alexei Woltornist)表示,非常高興最高法院批准限制令,這將幫助政府解決邊境問題,也關閉移民系統的漏洞。法令通過後,川普在推特上大讚,高等法院通過限制令是「邊界對尋求庇護者的一大勝利」。

BIG United States Supreme Court WIN for the Border on Asylum! https://t.co/9Ka00qK1Ob