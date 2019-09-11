拿水桶替女學生「強制卸妝」 中國男師惹議

2019-09-11 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國貴州一所中學近日爆出，有男老師在開學日時，手提水桶和毛巾站在校門口，逐一替女學生「強制卸妝」，引發網友熱議。有中國網友認為，學生確實不應該化妝；也有人質疑做法不僅不衛生，還會傷害女學生的自尊心。

綜合中媒報導，根據影片內容顯示，一名男老師在校門口替女學生親自卸妝，期間邊擦邊說：「學生就要有學生的樣子。」事後影片被傳上網路，引發熱烈討論。

對此，涉事學校今天（11日）證實此事，並解釋校方早就禁止學生化妝，過去曾多次呼籲，但成效不彰，才會採以這種方式。加上學校所在位置相對偏僻，經濟也較為落後，許多家長外出工作，讓孩子成為留守兒童，缺乏父母的教育及引導，容易在審美觀和價值觀方面「有點偏激」，出現濃妝現象，一個學生帶動一批學生，校方試圖引導但狀況卻沒有好轉。

消息一出，中國網友意見兩極，有人認為「學生在學校還是要有學生的樣子」、「沒有規矩不成方圓，學生必須遵守學校規定」、「學校為了孩子才這樣，難道學校管孩子也錯了？」

另外一派則指出，「愛美是人的天性和權利，誰說學生就不能追求美了，化個妝讓自己變美一點心情也會更快樂，這有何不可」、「真為學生負責難道只能選這一條羞辱人的辦法嗎」、「而且不衛生啊，容易傳播疾病」、「最後一個女生好慘，用一桶污水」。

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