中國女大生化濃妝搭地鐵 遭安檢員攔下當場逼卸妝

2019-03-15 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名女大生近日在廣州蕭崗地鐵站時，遭安檢員攔下，理由是她的妝容太嚇人，如果沒有當場卸妝就不得進站，讓她氣得上微博抱怨，網友群起憤慨，事後廣州地鐵官方微博回應該文道歉。據了解，這已經是廣州地鐵第4次以妝容問題為由攔人。

綜合中媒報導，女大生當時化著「哥德式濃妝」（gothic makeup），即紫色眼影和黑色唇膏，搭配黑色洋裝，然而在未帶違禁品的狀況下，她突然被安檢員攔下，指出她的妝容「有問題」、「太恐怖」，要她原地卸妝。女大生在微博中表示：「這是根據國家哪條法律法規攔下我，耽誤我的時間的？有的話我就認了，並且願意自費在蕭崗地鐵口拉個橫幅：濃妝、穿著哥德式洋裝者禁止乘坐地鐵。」

事後，廣州地鐵透過官方微博回應致歉，稱會提醒業務部門多加注意。對此，引起中國網友兩面意見，有人認為「說大一點這個算侵犯人權吧」、「別人化什麼妝是自己的自由，這不是赤裸裸的歧視是什麼」、「那臭的人也不許上地鐵，需要原地洗澡」；不過，也有人表示「不是每個人都能接受這樣的妝容，有時真的會嚇到老人和小孩」、「怎麼打扮是你的權利，但如果在公共場合會讓人產生不安全感，接受詢問盤查也無可厚非」。

報導指出，廣州地鐵宣傳人員表示，該名涉事安檢員基於安全考量，行動較為謹慎，因此處理方式也比較生硬，目前已讓該名安檢員暫離崗位，重新進行培訓。

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