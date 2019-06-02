中國校園內打壓宗教 用學生監控同學及老師言論

2019-06-02 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕近來中國打壓宗教的消息時有所聞，不過現在驚傳，就連該國的大學校園內都出現由學生擔任的「安全員」，私下監控同學們的言論，隨時回報可疑狀況，讓同學們知情後非常震驚，人心惶惶。。

根據《寒冬》雜誌報導，中國北京一名身為基督徒的女大學生，日前與幾名基督徒以及一名女同學一起聊天。剛開始還有說有笑，但後來談及宗教話題時，這名女同學突然臉色一變，威脅要向學校告發她們的言論。隨後表示，有鑒於好友關係，這次不會告發，但下不為例，威脅她們不准再和同學談論宗教議題。

該名女同學後來私下透露，表示自己是由校方委任的「安全員」，負責監控校園裡同學們的「不當言論」。她也坦承，其實在校園裡潛伏著不少這樣的「安全員」，暗中觀察同學言行，並且隨時向校方舉發可疑狀況。

這名基督徒女大生向《寒冬》表示自己非常震驚，因為2人原本就是室友，也是關係很親密的好朋友，沒想到該名女同學可以隱藏得這麼好；如果不是她親口透露，自己真的不知道有所謂「安全員」的存在。

其實這樣的事情在中國早就不是個案，福建省泉州市某大學生團契組織的負責人也向《寒冬》表示，現在大學裡幾乎每個班級都有一至多名由學生擔任的訊息員，專門監控老師上課時是否說出「異議言論」，或者摻有宗教信仰。

該負責人指出，自己負責的團契組織在去年10月就被迫停止運作，因為團契裡也有校方及官方安插的學生眼線，校方藉此掌握參與團契的學生名單，隨後逐一約談，並且致電家長要求禁止學生信神，使得學生們人心惶惶。

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