反送中》中學生擴大參與 港媒：開學後逾40中學生被捕

2019-09-10 07:38

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭持續，9月後各校開學，傳港府原本寄望開學後參與抗爭學生數減少，但沒想到，學生們開學後即築人鏈，表達訴求，已有約200校學生參加，而港府逮捕動作加大，9月1日後更擴大抓捕中學生，已逾40名學生被捕。

《星島日報》報導，光是9月6日到9月9日三天（週五到週日），警方即逮捕157人，分別是從14歲到63歲，而統計自6月9日反送中抗爭開始至今，已抓捕了約100名18歲以下的少年，其中，更有4成是在9月1日後才抓捕，被控罪名都是涉嫌非法集結及藏有攻擊性武器等。

綜合媒體報導，9月1日開學後，很多中學都有學生或校友發起罷課及人鏈活動，光是上週五到日三天，就從白天人鏈後被激化成夜間遊行，抗爭勇武派力敵港警，香港有多處地鐵站及公共設施遭到破壞，街頭遭遇警方水炮車、催淚彈，後又傳有真槍射擊抗爭者，進行大抓捕，有多名示威者受傷。

9月7日大埔墟港鐵站衝突中，大埔迦密柏雨中學有4名學生在當晚的抗議行動中被捕，其1名在拘捕中頭部受傷流血，昨天（9月9日）清晨，該校學生在校園外築人鏈，又往大埔警署遞交抗議信，控警方在大埔墟站衝突中，過分使用武力，致1名同學受傷，目前還在醫院救治中。

媒體找到當晚的影片證實，該學生並未參與破壞行為，只是在站內行走，遇到10多名鎮暴警察後害怕想逃，卻被團團圍住，並被壓制在地還被暴打致頭破血流。

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