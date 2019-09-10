港人抗爭手段激化 走向「堵圍破」

2019-09-10

〔國際新聞中心／綜合報導〕香港爆發首場大規模「反送中」遊行以來，九日屆滿三個月，中央社指出，邁入九月後，港人的抗爭手段已逐漸從原先的「和理非（和平、理性、非暴力）」，走向「勇武派」的「堵圍破」─堵路、包圍警署，以及破壞地鐵站。年輕示威者普遍認為，既然「和理非」無法迫使港府回應五大訴求，只好採取更激烈手段，即二○一四年「佔領中環」運動發起人、香港大學法律系副教授戴耀廷提出的「違法達義」概念，以違法手段來爭取「正義」。

「堵」要道、包「圍」警署、「破」壞地鐵站

八日，示威者參加「香港人權與民主祈禱會」後轉往中環的德輔道中和畢打街堵路，以雜物或拆卸路旁的鐵欄杆橫亙在馬路中，使車輛無法通過，甚至在馬路上縱火。堵完中環的路後，示威者撤退至灣仔和銅鑼灣，所到之處也堵住大部分馬路。

除了堵路，示威者在遊行後包圍警署或警察宿舍，高聲叫罵，不時與警方爆發衝突，近日尤其集中在旺角警署，因為他們相信警方八月三十一日在太子地鐵站內逮捕反送中人士時曾造成死亡，卻未對外公布。儘管警方、醫院和消防等官方機構都澄清死亡傳言，示威者卻未予理會，每晚包圍警署並堵塞附近馬路。

德學者︰撤回條例 不代表港府讓步

至於「破」，示威者近日大舉破壞地鐵站，尤其是旺角站和太子站，前晚更有示威者要求太子站職員交出八月三十一日晚間的監視器錄影畫面。中環站八日也遭縱火破壞，並擴及灣仔站使其無法運作。

德國總理梅克爾日前訪問中國，呼籲北京當局和平解決香港問題。德國墨卡托中國研究中心（Merics）歐中關係專家魏登菲德（Jan Weidenfeld）九日接受德國廣播電台（Deutschlandfunk）訪問時指出，港府撤回「逃犯條例」修訂案並非對示威者讓步，而是希望在十月一日中國國慶日前讓香港局勢恢復平靜；港人上街要求自由選舉和民主，但香港「回歸」的中國是一個完全不同的政治體系，因此「香港亂局本質上是不同體制的衝突，緊繃的狀態未來幾年都不會消失」。

根據德國官方的逐字稿，梅克爾六日在北京與中國總理李克強會談後，於記者會上強調「中英聯合聲明」和「香港基本法」的重要性，籲北京保障港人公民權利與自由，並鼓勵港府與示威者對話，避免暴力。梅克爾七日在武漢返國前，也再次呼籲中國領導人和平解決香港危機，「不然將是一場災難」。魏登菲德認為，中國不會動用武警部隊鎮壓香港抗爭，因為此舉不符合北京的利益。

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