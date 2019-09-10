挺港中國人 紛遭拘捕、「請喝茶」

2019-09-10

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港人民為了捍衛民主和自由，挺身「反送中」的精神震撼全球，但也讓中國政府如坐針氈，嚴加封鎖消息及控制輿論，就怕中國人仿效。美國「洛杉磯時報」八日指出，「內地」民眾不論是親身前往香港聲援，還是在網路上發表支持言論，都一一遭到當局迫害，不是慘遭告發拘捕，就是頻頻被警方「請喝茶」警告。

翻牆發文就被抓 還被迫唱紅歌

據洛杉磯時報了解，至少有十幾名中國民眾因為挺香港示威，或在網路上分享有別於官方說法的訊息，遭到當局拘留或脅迫。七月初從廣東省深圳市進入香港參與抗爭活動的二十五歲陸自由（化名）表示，他當時害怕身分曝光，港人卻給予他莫大鼓勵，使他在返家後利用翻牆軟體，在「推特」和Medium等社群平台發表有關香港的文章，期盼中國朋友了解實情，進而思考真正的「愛國」。

不料，陸自由隔月即被告發，遭當局拘留十天，期間被連續盤問十二小時，並被要求脫光衣物、檢查手機，也不得使用電話或與家人見面，還被迫唱「沒有共產黨就沒有新中國」等紅色歌曲，最後被控以「尋釁滋事」罪名。他透露，拘留室裡還關押近四十人，其中有人怒罵他是「支持暴徒」的漢奸、威脅打死他。他在九月獲釋後，隨即逃往東南亞。

無獨有偶，浙江社運份子魏小兵（譯音）六月間在「臉書」和「推特」分享香港文章，其中一則僅有「加油」兩字，竟遭拘留十五天。還有北京社運份子權世新（譯音）被控「尋釁滋事」、東莞居民胡海波（譯音）被誣指吸毒，廣州社運份子賴日福（譯音）的家中被公安闖入，強迫其刪除有關香港的網路言論，並簽署不再支持香港抗爭的保證書。在中國社交平台擁有七十七萬追蹤者的律師陳秋實（譯音），也被施壓不得再進行香港示威實況轉播。

美國非政府組織「中國人權衛士」（CHRD）成員伊芙（Frances Eve）表示，被警方「請喝茶」、要求保證不再討論香港情勢的中國社運份子不勝枚舉，北京當局更持續威脅、拘捕私下交流香港情勢的中國民眾，深怕「香港之火在中國燎原」。隨著中國十月一日建政七十週年紀念日將至，相關打壓將有增無減。

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