幫「雞」刺青？日本保險套拉開後…竟是一幅畫

2019-09-09 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕只有日本人能超越日本人！日本知名保險套品牌「岡本」，竟推出了融合日本傳統文化的「浮世繪保險套」，讓台灣網友看了既無奈又崩潰。

臉書粉專「模物語2.0」擷取了幾張日本電視節目《WBS》的畫面，秀出了日本龍頭保險套品牌「岡本」的最新企畫，將日本傳統文化中的浮世繪與保險套結合，讓人們在享受魚水之歡時，順便欣賞日本文化之美。

日本保險套品牌「岡本」今年與保險套商店「Condomania」合作，將浮世繪與其他可愛的圖片印製於保險套上，除了吸引對日本文化有興趣的外國遊客購買之外，也讓不敢去商店購買保險套的人，不用再害羞。

台灣網友看到後無法理解地表示「不知道該笑還是該哭」、「只有日本人能夠超越日本人」，還有網友指出，「不夠長還看不到圖！」、「沒30公分根本看不到完整的」，有網友則認為，如果當場看到保險套上的浮世繪，「慾望都笑飛了吧？」，還有網友開玩笑表示，「以後性暗示就說『妳想不想看看我的浮世繪』」。

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