用假新聞抹黃！港府官員：有少女被誤導為示威者提供免費性愛

2019-09-09 15:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港行政會議成員羅范椒芬9日在香港電台節目中指控，有少女為一些反送中前線示威者提供免費性愛，以鼓勵他們抗爭。出席同一節目的社民連主席吳文遠則反駁，示威者根本毋須冒著被警方發射催淚彈及子彈的危險去獲取性愛，痛批羅范椒芬是行會成員，惟上述言論完全不負責任，實在荒謬！

據網媒《香港01》 報導，羅范椒芬稱，她聽過有人談及免費性愛之事，並確認真有其事，她對少女被誤導而提供免費性愛感到悲哀。她還斥責，8月31日當天在太子地鐵站的示威者為「演員」（Actors），目的只為煽動憤怒，鼓勵更多人出來支持與延續革命。「有人跪在地上哭泣，又聲稱有6人在太子站身亡，這全部都是表演！」

針對羅范椒芬沒有提實質證據的言論，社民連主席吳文遠反駁指，性愛本來就應該是基於愛、免費地進行。他指年輕人大可以在暑假期間用各種方法獲得愛情，沒有必要為性愛賭上性命，冒著中彈的風險走上前線。吳文遠認為，羅范椒芬及其他港府官員一直將焦點集中在港鐵被破壞和一些謠言，而無視社會的訴求

羅范椒芬的說法疑似來自於臉書假新聞。據《香港01》報導，翻查網路上流傳的訊息和圖片，其中在一張相片中，多名少女戴上口罩裸身露體，不過臉書專頁「求驗傳媒」證實，相片是來自成人影片網站，片段上載日期是今年5月，片中的女子為越南人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法