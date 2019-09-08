丈夫是國家銀行董事長 貴婦在高檔百貨狂刷6.2億元

2019-09-08 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕英國去年1月頒布《不明來源財富令》（Unexplained Wealth Order，UWO），民眾購買5萬英鎊（約新台幣191萬元）以上的物品時，執法機構可要求其說明金錢來源。該法令首個偵辦案例就是哈吉耶娃（Zamira Hajiyeva）案，其丈夫擔任亞塞拜然國際銀行董事長時，哈吉耶娃10年內竟在英國哈洛德百貨（Harrods）狂刷1630萬英鎊（約新台幣6.2億元）。

英媒《iNews》回顧了去年11月爆發的貴婦案，55歲哈吉耶娃在哈洛德的消費相當奢侈，2013年某次去逛百貨，光是喝茶喝咖啡就花了900英鎊（約新台幣3.4萬元），並在卡地亞專櫃隨手刷了43.3萬英鎊（約新台幣1660萬元）買珠寶。

此外，哈吉耶娃在英國高檔住宅區騎士橋（Knightsbridge），還擁有一棟1150萬英鎊（約新台幣4.4億元）的房產，而這些鉅額消費，疑似都是靠她丈夫在亞塞拜然國有銀行、該國最大銀行任職董事長時挪用公款。

哈吉耶娃被控利用她丈夫銀行核發的信用卡進行惡意消費，但哈吉耶娃否認犯罪，其辯護律師也表示，儘管哈吉耶娃的消費可能有錯，但那並不是刑事犯罪，目前全案尚未定讞。

英國之所以推動UWO法，就是希望阻止非法分子洗錢，至今已揭發15起UWO案，凍結的總金額約為2.43億英鎊（約新台幣93億元）。不過根據政府的估計，英國每年的非法洗錢金額至少有1000億英鎊（約新台幣3.8兆元）。

此外，法令推行以來第一批處理的這15起UWO案，可能需要數年才能查封資產，法律專家表示，英國民事追回程序曠日費時，沒有好幾年根本無法完成。

據英媒《Today's Conveyancer》報導，除了高檔住宅與百貨消費之外，哈吉耶娃與丈夫於2003年至2015年期間，還在高爾夫俱樂部花費1050萬英鎊（約新台幣4億元），甚至擁有私人飛機。

然而，哈吉耶娃丈夫擔任銀行董事長的年薪在7萬650美元（約新台幣220萬元）上下，哈吉耶娃本身沒有任何收入來源，其丈夫已因詐欺、挪用公款等罪嫌被判處15年有期徒刑。

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