被控掏空中信金95億 辜仲諒獲判無罪

2019-08-23 16:08

〔記者張文川／台北報導〕中信金控前副董事長辜仲諒（現為中信慈善基金會董事長），被控掏空中信金資產3億美元（約新台幣95億元），並在中信壽併購台灣人壽保險案中，涉利益輸送國寶集團總裁朱國榮近10億元，以及朱國榮從中內線交易、炒股，台北地院審理近3年，今天宣判辜仲諒無罪、朱國榮判刑12年4月。

辜仲諒的辯護律師葉建廷聆判後表示，對於法院判決結果表示尊重與感謝。

此案其他共犯，國寶集團林桂馨判刑3年8月，辜家總管吳豐富、中信老臣張友琛、中信金前財務長張明田、股東張素珠、中信銀證券投顧董事李聲凱，皆無罪。

全案分為3大區塊，一是辜仲諒等人掏空侵占中信資產3億美元挪為私用；其次為中信壽併購台壽保時，辜仲諒指示近臣張明田，利益輸送國寶集團朱國榮，使中信壽以較佳的授信條件放款給朱國榮，調降利率0.5％並免除擔保，使朱獲利9.9億元；其三是朱國榮炒作、操縱龍邦股票，及內線交易買賣台壽保股票，獲利2.41億元。

特偵組（已裁撤）2016年10月起訴指出，中信金控前董事長辜濓松（已故，不起訴）、前副董辜仲諒父子等人，在2004年到2007年間，以旗下的中信資產公司投資不良債權名義，利用辜仲諒前妹婿陳俊哲、中信大帳房吳豐富、中信管理處前經理張友琛等人，擔任中信資產、CTO公司負責人的機會，將中信金資產層層轉匯到辜家父子等人投資的境外公司、或陳俊哲等人名下帳戶共13次，侵吞中信資產約3億美元。

特偵認為辜仲諒等人，採取6大手法，一步步挪用、掏空中信金控資產，包括：「將中信金控資產透過層層轉匯至私人土地」、「投資PPG公司股權及假沖銷」、「投資天母土地」、「將紅火公司出售結構債的部份款項匯出並洗錢」、「侵占中信金控資產」、「以利害關係人向中信商銀無擔保貸款1.2億美元」等。

全案共9名被告，包括中信方面的辜仲諒、辜家總管吳豐富、中信老臣張友琛、中信金前財務長張明田、股東張素珠、國寶集團的朱國榮、林桂馨；中信銀證券投顧董事李聲凱，原本潛逃海外被通緝，前年10月持紐西蘭護照闖關入境時被逮，去年6月北檢將他起訴併案審理；辜仲諒的前妹婿陳俊哲，至今仍滯美未歸，持續通緝中。

特偵組於2016年6月8日發動約談，訊後諭令辜仲諒1億元交保，朱國榮聲押禁見獲准，同年10月5日起訴、移審北院後，法官裁定朱國榮4億元天價交保。金管會事後查出，中信金控挪用公司款墊付辜的保釋金，決議裁罰中信金1000萬元，總經理、法遵長各停職6月、3月。

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