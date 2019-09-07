中國維權律師王全璋6歲兒又失學 妻痛訴：警多次施壓學校

2019-09-07 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國2015年「709大抓捕」事件中，維權人士、律師遭大規模抓捕、鎮壓。其中維權律師王全璋長期遭中國當局秘密關押，當局更在無律師陪同下，秘密開庭審判，最後以「顛覆國家政權」之罪名判刑4年半徒刑。王全璋之妻沉痛表示，6歲稚兒的受教權一再因警方向校方施壓而被剝奪。最後更直問，是要剝奪孩子的受教權，來打擊被關在監獄裡的爸爸，強壓他向「邪惡悖謬」低頭嗎？

李文足昨（6日）在臉書發文表示，6歲大的兒子泉泉在本月2日升小學。然而，才開學四天，警察就已經連續數次去學校施壓。而在2016年，警察就下令居住地的所有幼兒園，不准接受泉泉報讀入學。最後在幾番波折之下，才終於在2018年5月找到一家願意收泉泉的私立學校，泉泉才得以順利就讀幼兒園大班。

李文足表示，泉泉很喜歡學校生活，甚至期盼星期天也能去學校。在學校歡樂、輕鬆、充滿愛的環境下，泉泉交了好多朋友，甚至還有暗戀的小女生。而學校裡的花草樹木、沙坑、蹦床、草坪里的各種蟲子，每每都讓年幼的泉泉感到新奇、驚喜。

李文足沉痛控訴，王全璋最擔憂、最牽掛的就是孩子的教育。中國當局一再拿孩子的受教權來操弄，難道是要逼迫一個媽媽因難以承受如此痛苦絕望，從而向強權屈膝嗎？還是要藉由剝奪孩子的受教權來打擊被關在監獄裡的爸爸，強壓他向邪惡悖謬低頭？最後李文足直問，難道一個6歲孩子的失學、這個家庭的痛苦，能作為中國建國70週年大慶的獻禮嗎？

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