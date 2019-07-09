709大抓捕4週年 中國人權律師呼籲中共停止迫害

2019-07-09 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕今（9）日是中國「709大抓捕」4週年，香港組織「中國維權律師關注組」發起默站活動，「中國人權律師團」也發出聲明，呼籲中共停止迫害人權律師。

綜合媒體報導，2015年7月9日，中共公安局在23個省分大規模逮捕、傳喚、刑事拘留、帶走、約談數百位律師、民間維權人士、民眾及其親屬，「709事件」中，王全璋律師仍在獄中服刑，江天勇律師雖已出獄，但生活受到嚴密監控。

中國維權律師關注組9日傍晚6點在香港終審法院舉行「默站7分9秒」活動，藉此表達支持中國維權律師、控訴其被打壓的處境；中國維權律師關注組主席何俊仁表示，4年前有321人被抓，不僅被捕者遭當局迫害，其家人也不斷被騷擾、受24小時監控。在強權管治下，法律只會成為打壓工具。

中國人權律師團發出聲明指出，人們以為「709案最後一人」的王全璋被判刑後，709事件似乎暫時告一段落，不過，事實上情況完全相反，中共對人權律師的迫害未曾停止，反而加劇。709事件後，各地的人權律師面臨被關押、吊銷律師職業證照外，行政處罰和立案調查更是不勝枚舉。

聲明最後表示，逢709事件4週年，「我們強烈要求立即釋放周世鋒、王全璋、余文生、李昱函、陳家鴻、高智晟等5位律師和秦永民、吳淦、戈覺平、胡石根、陳劍雄、林明潔、陳建芳、尹旭安、張寶成等眾多維權公民，立即恢復江天勇律師的人身自由，各地司法當局應立即停止對轄區內人權律師的打壓及迫害」。

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