港人為何反送中 看王全璋的遭遇就知道

2019-06-21 14:13

〔中央社〕中國維權律師王全璋的妻子李文足昨天上午赴中國司法部請願，要求依法立即安排家屬探視她的丈夫。但司法部拒收請願信，要求他們離開，還出動大批國保人員阻撓媒體攝影。

自由亞洲電台事後以「為什麼港人要反送中？看看維權律師的遭遇就知道」為題報導上述新聞。

報導稱，有人會問：「為什麼香港人要反送中？」、「沒有犯法，為什麼要怕在中國內地受審？」或許他們不知道，在中國有一位叫王全璋的維權律師，長期為弱勢群體辯護。他在2015年「709大抓捕事件」中被帶走，一直沒有具體的罪名。

今年年初，王全璋在沒有公開庭審的情況下，被控「顛覆國家政權罪」，判監4年。他被關押將近4年以來，家人自始至終都未能會面，其妻李文足一度懷疑丈夫已被折磨至死。

王全璋從2015年7月9日失聯，今年4月29日移監至山東臨沂監獄，但獄方卻以「監獄的會見室升級改造」為由拒絕讓家屬會見。李文足多次到監獄與山東司法廳交涉未果，至今已經1442天見不到丈夫一面。

李文足與709家屬一行10餘人20日早上9時許到北京的中國司法部抗議並遞交請願信，要求立即依法安排家屬探視王全璋，但出面的職員拒絕接收，要求她離開。在場10多名便衣國保還用報紙、雨傘阻擋媒體採訪，並包圍李文足，不讓她拍攝。

中國當局為了阻撓709家屬前往司法部，採取一連串反制動作。

香港蘋果日報報導，709家屬劉二敏昨天早上出門要去司法部，遭到專門應對維權律師的石景山國保隊長陸凱率10多名疑似國保阻攔。

另外，709家屬原珊珊昨天早上原本計畫前往司法部，剛剛上公車，一名不明身分人員從座位離開經過原珊珊後倒地，說是被她絆倒受傷，攔截不讓原珊珊繼續出行，結果她被帶去公安機關無法參加。

報導稱，原姍姍的丈夫、被註銷律師牌照的謝燕益被國保急召兩小時，警告他及妻子聲援李文足可能涉及「尋釁滋事罪」。

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