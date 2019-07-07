中國維權律師唐荊陵獲獎 遭軟禁無法出席

2019-07-07 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕第3屆中國人權律師節暨第2屆中國人權律師獎頒獎典禮今（7）日在台北舉行，獲獎的知名中國維權律師唐荊陵因軟禁無法來台，事先錄下得獎感言，並談到香港正為「自治、自由、民主權利」搏鬥，「反送中」行動將成為「歷史轉折」，懇請各國人民別對中國的日趨惡化視而不見。

據《中央社》報導，唐荊陵身穿受審時的衣服，在預錄影片中表示，中國的人權律師無論是入獄、失去執照、斷生計來源、流亡海外，或仍在法庭大聲疾呼，他們都沒有沉寂。

唐荊陵提及香港「反送中」抗爭，雖然還沒看到成果，但這場「為香港的自治、自由與民主權利」的生死搏鬥將載入歷史。

唐荊陵說，數名港人奉獻他們的年輕生命，「他們所竭力追求的也就是我們的理想，也就是建立民主和自由的中國」，並懇請世界各國人民，不能對中國不斷惡化的災難視而不見。

唐荊陵是中國「公民不合作運動——贖回選票行動」主要推動者，處理過大量勞工權、選舉權、言論自由和信仰自由案件，也是中國最早關注疫苗受害人的維權律師之一。2016年，唐荊陵因「煽動顛覆國家政權罪」判處5年徒刑，今年4月29日刑滿出獄。

這場活動由美國團體「人道中國」、香港「中國維權律師關注組」、台灣「聲援中國人權律師網絡」、「台北律師公會人權委員會」等數十個人權組織主辦。

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