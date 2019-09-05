撤回條例誰主導？ 林鄭：由港府提出、中央支持

2019-09-05 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕香港反對修訂「逃犯條例」草案引發「反送中」抗爭運動將近3個月，特首林鄭月娥終於在4日宣佈撤回法案，但遭到民主派議員批評太遲。林鄭今天中午再開記者會說明，表示將在立法會復會後撤回條例草案，不須經過辯論、發言及投票。

綜合媒體報導，林鄭月娥今天上午11時15分召開記者會，她再次重申昨天提出的4項行動，第一是保安局局長將在立法會復會後撤回條例草案，不須經過辯論、發言及投票，第二是推動「監警會」工作，並且增加來自英國、加拿大、紐西蘭等國的專家和新成員，第三是她將與各部門主管走入社區與市民對話，第四項行動將獨立研究及檢討社會深層次問題，希望藉由對話平台，解決香港各種問題。

對於為何會改變3個月以來的立場，正式撤回逃犯條例，是香港政府的決定，還是中央政府的決定？林鄭表示，最近她見了不少人，來自不同政治立場，展開對話前要有基礎，所以昨天提出的4項行動是對話前的基礎。林鄭也說，她在撤回修例從來沒有改變想法，在6月15日就已經宣佈暫緩修例，7月也再次說法案「壽終正寢」，已經表明沒有計畫修法，展現政府願意對話的誠意。

林鄭強調，這次撤回的決定是由香港政府提出，展開修例工作的決定也是由香港政府提出，中央政府一直遵循「一國兩制」，明白她的決定，對她尊重和支持。

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