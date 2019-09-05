北京將下重手 傳林鄭藉錄音檔洗白

2019-09-05

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港特首林鄭月娥「辭職說」的錄音曝光，儘管她立即否認有意辭職，錄音也非港府官員刻意外流，試圖將責任推給北京，但林鄭的澄清無助消除外界揣測，認為她有意與北京可能強力鎮壓「反送中」劃清界線。

暗示想請辭 卻受制北京

香港中文大學政治學高級講師蔡子強指出，「政府可能在近期動用緊急法」，「林鄭亟欲藉由暗示她因受北京局限，沒有太大迴旋空間，來洗刷自己的清白」。以林鄭長期在官僚體系任職的經驗，應該早就預期到私下談話有外洩風險，導致北京質疑她的忠誠度、民眾認為港府已失去管治意願等負面效應，但她仍選擇做此發言，「因為她現在已身陷絕境」。

南華早報引述接近港府的消息人士說法，林鄭之所以沒請辭，是出於對香港的責任，而非北京拒絕；港府也非已無意治理；北京非常了解林鄭的誠信和能力，「中央政府不會根據幾句談話就評斷特首的忠誠，北京一向全力支持她平息亂局」。紐約時報引述北京半官方諮詢組織「全國港澳研究會」副會長劉兆佳的說法，一旦事件結束，港府領導團隊或許會人事洗牌，「若現在改組，在北京眼中將是象徵軟弱，可能帶來更多動亂」。

不過，林鄭辭職的一大障礙是沒有明顯的接班人。紐時指出，香港主權移交以來，北京欽點的特首人選，都是強烈親中的商界領袖和長期擔任公職的政治溫和派交替，林鄭屬於後者，因此繼任者可能是親中派商界領袖。迄今，北京屬意人選是現任財政司長陳茂波，但他缺乏處理群眾事務經驗；另一商界人選是行政會議召集人、亞洲金融集團和亞洲保險公司總裁陳智思，但他堅稱無意放棄事業。

但若跳脫前述模式，目前就有至少六名人選：現任政務司長張建宗，他將在林鄭獲准下台後，擔任看守行政長官；現任商務經濟發展局局長邱騰華，但他表明無意願接班。前政務司長唐英年、前財長曾俊華，以及現任金融管理局局長陳德霖的民意支持度都不低，但三人都缺乏北京人脈，難以雀屏中選。另外一個可能人選，則是「建制派」新民黨主席葉劉淑儀，她是建制派中少數有機會靠直選而非功能組別提名就當選立法會議員的政治人物，此前也擔任過港府保安局、入出境事務處等單位首長。

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