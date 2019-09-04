反送中》林鄭月娥宣布撤回送中條例 其餘未讓步

2019-09-04 18:02

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥晚間將近6點時發表電視談話時，對於香港人提出的5大訴求，除了對「撤回逃犯條例修訂」予以正面回應外，其餘4項訴求則未獲回應。此外，林鄭月娥提出4項行動，包括特區政府正式撤回條例、委任兩名新成員加入監警會並全力支持監警會工作、特區政府官員將走入社區與市民對話、邀請專家進行獨立研究。最後，林鄭月娥重申，「目前，最迫切的就是要遏止暴力、捍衞法治、重建社會秩序。政府會對所有違法及暴力行為，嚴正執法。」

林鄭月娥在臉書上發表6分多鐘的影片，針對香港人提出5大訴求，林鄭表示，關於撤回修訂《逃犯條例》草案，她6月已宣布修例工作暫緩，並完全停止，相關草案明年7月會自動失效。對於「成立獨立調查委員會」，林鄭表示，政府認為應交由專責的獨立監警會處理，而不應該另設獨立調查委員會。關於「收回暴動定性」，林鄭表示，法律程序上不存在「暴動定性」。關於「撤銷對所有抗爭者的控罪」，林鄭表示，不追究、不檢控違法的人，這些要求是法治社會不能接受的。關於「立即實行雙真普選」，林鄭表示，要實現《基本法》訂下的目標，需要在平和和互信的社會氛圍，在法理基礎上，以務實的態度進行討論，否則只會令社會更加撕裂。

影片中，林鄭提出4項行動，包括：特區政府會正式撤回修訂《逃犯條例》草案；政府會委任2名新成員加入監警會，林鄭月娥承諾，政府會認真跟進監警會提交的報告建議；包括特首本人等特區政府高層，自本月起將走入社區與市民對話；邀請專家，對社會深層次問題進行獨立研究及檢討。

最後林鄭月娥表示，「各位市民，持續出現的暴力正動搖香港法治的根基，極少數人挑戰『一國兩制』，衝擊中央政府駐港機構，污損國旗、國徽，將香港推向危險的境地。無論市民對政府或對社會現況有多大的不滿，暴力絕對不是解決問題的方法。目前，最迫切的就是要遏止暴力、捍衞法治、重建社會秩序。政府會對所有違法及暴力行為，嚴正執法。」

香港人提出的5大訴求包括，「撤回逃犯條例修訂」、「成立獨立調查委員會」、「收回暴動定性」、「撤銷對所有抗爭者的控罪」以及「立即實行雙真普選」。

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