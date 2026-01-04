為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    圖解1週天氣！強烈冷氣團週一報到 下探6度週末回暖

    2026/01/04 19:07 記者蔡昀容／台北報導
    強烈大陸冷氣團週一報到，氣象署指出，週三至週六清晨時段最低溫下探6度，預計週末白天才會逐漸回暖。（記者方賓照攝、氣象署提供；本報合成）

    強烈大陸冷氣團明天週一（5日）報到，清晨恐10度以下，北部、東半部、恆春半島有降雨機會。中央氣象署預報，週二起轉乾冷，週三至週六的清晨時段，最低溫下探6度，預計週末白天逐漸回暖。

    氣象署預報員曾昭誠表示，明天清晨受輻射冷卻影響，高雄以北、宜蘭、花蓮、金門有10度以下低溫機率，白天強烈大陸冷氣團報到，北部、宜蘭溫度略降，可達20至22度，中南部影響較小，約22至25度，入夜才會開始降溫。

    週二開始各地降溫明顯，整天氣溫北部、宜蘭約14至16度，感受偏冷，中南部約20度。週三天氣轉乾，週三至週六日夜溫差大，清晨時段受輻射冷卻影響最冷，各地10至15度，竹苗可能下探至6、7度；白天回溫明顯，北部、宜蘭可達16至18度，中南部約20度。

    週五強烈大陸冷氣團減弱，但只有白天回暖，北部可達18至20度，中南部20至24度；清晨因輻射冷卻仍寒冷，有降至10度以下機會。

    未來一週降雨方面，曾昭誠指出，週一北部、東半部及恆春半島有降雨機會，桃園以北、宜花也有局部短暫雨。週二起北部雨勢趨緩，上半天桃園以北有雨，下午轉乾；東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。週三至週末環境偏乾，僅東半部、恆春半島有零星降雨，其他地區晴到多雲。

    氣象署製圖說明未來1週氣溫及天氣變化。（氣象署提供）

    過去24小時氣溫觀測。（氣象署提供）

