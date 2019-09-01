令人髮指！女子淹死前驚慌報警求救 接線員：閉嘴

2019-09-01 12:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿肯色州47歲女子史蒂文斯（Debra Stevens），8月24日凌晨4時38分許在派送報紙時車輛遭洪水沖走，由於她不會游泳，因此連忙打電話報警求救，卻遭接線員責罵又要她閉嘴，最後史蒂文斯活活被淹死。

據《NBC》報導，當時的接線員雷諾（Donna Reneau）在事發前已準備離職，那天是最後一次輪班，史蒂文斯在電話中告訴她自己是旱鴨子無法離開車輛，接著水位又上升到胸部附近，史蒂文斯因此驚慌失措地說了好幾次「我快要死了...」

雷諾則回應「妳不會死的，我不知道為什麼妳完全被嚇壞了。」雷諾在通話期間，竟然還告訴史蒂文斯「這件事會告訴妳下次不要往水裡開車，我真搞不懂妳怎麼沒看到淹水。」

大約在通話10分鐘後，史蒂文斯希望雷諾和她一起禱告，雷諾則說自己聽著就好，史蒂文斯便啜泣地祈禱：「親愛的天父，請讓我安全地離開...。」

史蒂文斯與雷諾的整體通話時間約為25分鐘，雷諾在某些時候還告訴史蒂文斯，救援人員也在幫助其他因洪水受困的民眾，不過已有搜救隊正試圖找到史蒂文斯的位置，「妳需要閉嘴聽我的。」

史蒂文斯報案後1個半小時左右，出勤人員終於在早上6時許將她從車上拉出，但是史蒂文斯已經淹死了。

阿肯色州史密斯堡警察局長貝克（Danny Baker）為此出面道歉，強調這場悲慘的事件讓他心碎，不過當時消防和警察部隊都因為其他報案電話疲於奔命，而且史蒂文斯無法描述她的確切位置，洪水的程度也讓第一批趕到現場的出勤人員無法救人。

貝克解釋，首批抵達現場的救援隊受限於快速上升的水位，一名搜救隊員穿上救生衣並牽繩準備下水救人，但湍急的水流讓這次的嘗試徒勞無功。

貝克說，他相信救援人員在此事已付出最大努力，不過他也準備著手更改SOP，包括修正接線調度中心、出勤方面等各種問題，特別是接線員對於水上救援的快速應對必須再加以培訓。

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