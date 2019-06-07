把110當客服！ 他報案叫警察幫兒子擦屁股

2019-06-07 22:56

〔記者王捷／台南報導〕航空公司有胖老外逼空姐擦屁股，台南一名男子的要求也讓警方傻眼。男子打110報案，要警方替小兒子擦屁股、換尿布，還要警察到家裡叫女兒起床，2年來已發生數次，讓轄區派出所很苦惱，警方指出，如果有否衍生家暴、傷害案，警方一定責無旁貸，但幾次到場都未發現有類似情況，呼籲民眾把報案電話、警力留給維護社會治安的空間。

據了解，年近50歲的男子，雖然行動不便，但有自主能力，他有兩段婚姻、三位兒女，平時在當工友，也有出租機台，經濟上還算過得去，但街訪鄰居會認識他，是因為男子家門口常出現警車，經過探訪下才得知，原來男子把110當客服專線。

警方指出，男子約從2年前開始報案，當時轄區警所有看見男子行動不便有協助處理家務，沒想到後就頻頻接到男子的報案，例如妻子怠慢幫兒子換尿布，讓兒子長濕疹、發燒沒人幫兒子把藥劑塞入肛門，甚至讀高中的大女兒不起床都報案，也要求警員到場叫醒大女兒。

通常男子都會先打電話到轄區警所，向警方協助幫忙家務，但警員以「不是警方的業務範圍」拒絕，但男子遭拒絕後就會轉打給110報案，由於110報案系統會受到管制，警方一定得到場，警方已向男子勸導了3、4次都無效，警方指出，目前無法查明男子為何頻繁報案的原因，如果有必要將通知社福單位調查協助，同時也呼籲民眾要將110與警力留給社會治安需要。

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