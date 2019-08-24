扯！上廁所沒帶衛生紙 他打110報案

2019-08-24 13:00

〔記者詹士弘／雲林報導〕民眾上廁所沒帶衛生紙，打電話向110求救，這不是笑話，而是真有奇事，且就發生在雲林斗六市大學路上的一家加油站廁所。警方表示，雖然這不是警察的工作範圍，但為了為民服務，已打電話給加油站員工，拿衛生紙給這位民眾，解決這個尷尬問題。

「警察為民服務並非無所不包。」有民眾在臉書社團貼文為員警叫屈，表示有民眾打電話給110，表示「我在斗六市xx加油站，上廁所沒帶衛生紙，麻煩請員警幫忙送一下。」

民眾貼文指出，「打電話請員警幫忙的這位內急健忘兄，麻煩您用鞋子思考一下警察的尊嚴及其他市民的權益，因為斗六市外勤派出所不超過100人，要服務10萬8千的市民，你的屁股找不到衛生紙，沒有爛掉的急迫性，對治安交通也不會造成影響。」

貼文並建議下次如果再忘了帶衛生紙，可以有以下做法：一、如資深藝人所説，可以找垃圾桶内衛生紙。二、用内褲擦一擦扔掉。三、用手指再洗一洗。四、大聲喊救命，加油站員工會査看。五、連3歲小孩都會做的褲子一拉當沒事

警方表示，110確實接獲這起報案，並轉斗六警分局勤務中心處理，雖然這不是警方的勤務範圍，但既然接到電話，就要為民眾服務一下，員警當下打電話給該加油站的員工，並拿衛生紙給他，也算解決民眾的燃眉之急。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法