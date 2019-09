涉斬首百人、資助巴黎恐攻 IS劊子手證實被捕

2019-09-01 10:05

〔即時新聞/綜合報導〕恐怖組織伊斯蘭國(ISIS)中,一名疑似斬首超過100人,且涉嫌布魯塞爾及巴黎恐攻的聖戰主義者哈德其(Anouar Haddouchi)證實在敘利亞被逮捕。

據比利時晨報《DeMorgen》報導,哈德其在拉卡市中央市場上,斬首超過100個人,更疑似為伊斯蘭國聲稱犯下的恐怖攻擊提供資金,分別為2016年布魯塞爾自殺炸彈案及2015年巴黎攻擊案,兩起恐攻共計造成上百人死亡。

敘利亞民主軍發言人巴里(Mustefa Bali)更在推特發文證實,比利時籍嫌犯哈德其在敘利亞被庫德族人民保護部隊領導的敘利亞民主軍逮捕。

報導指出,比利時反恐協調機構(OCAD)透露,哈德其的帳戶目前已被凍結,因在巴黎恐攻期間,他疑似提供3500歐元(約新台幣12萬元)資助恐怖份子,但檢方還在調查中,並表示他可能涉嫌更多案件。

Senior ISIS member of Belgian origin Anwar Mohammad Hadoushi was captured by YAT CT forces in Deir al-Zour countryside. He is suspected to be among perpetrators of Brussels and Paris attacks. pic.twitter.com/07dZD5nio7