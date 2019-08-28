中美洲神秘小鎮 女童到12歲竟會「變」男童

2019-08-28 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕在中美洲多明尼加共和國西南部有一處名為薩利納斯（Salinas）的神秘小鎮，當地許多女童都有「Guevedoces」（12歲的陰莖）症狀，會在12歲突然長出陰莖變成男性！經調查，原來是因為當地居民基因中缺乏「5-α-還原酶」，直到約莫12歲進入青春期後，才會恢復「男兒身」。

綜合媒體報導，在薩利納斯當地長期以來都有這種「女童變男童」的離奇事件，直到來自於美國康乃爾（Cornell）醫學院的麥克金尼（Julianne Imperato-McGinley）博士，在1970年代實際走訪多明尼亞共和國的偏遠地區，才找出導致「12歲變性現象」的原因來自5-α-還原酶。

據麥克金尼博士研究指出，女性染色體為2條X、男性染色體分別為是X、Y，Y染色體會讓性腺形成睪丸，須經睪丸激素轉化成「二氫睪酮」才能順利長出陰莖；而患有「Guevedoces」的孩子雖擁有Y染色體，但因缺乏5-α-還原酶，無法順利產生「二氫睪酮」，所以出生時僅會出現陰蒂等女性性徵，只能等到12歲左右進入青春期，經由大量睪酮酮分泌才會長出陰莖及睪丸。

據報導，薩利納斯當地一位男孩強尼（Johnny）因「Guevedoces」出生時毫無男性特徵，被母親取名費利西塔（Felicita），當成女孩扶養成人；但「費利西塔」因為從來不喜歡打扮成「女生」，喜歡跟男生打球，從小遭到不少嘲笑，直到他12歲進入青春期後，才長出陰莖、睪丸。

卡洛斯（Carlos）也是一位經歷「Guevedoces」的男孩，7歲以前叫做卡拉（Carla），5歲時他因為開始打架，肌肉也愈來愈發達，被母親發現即將變成「男生」；他的母親也表示「不管是男是女都沒有區別」，性別無損對親身骨肉的愛。

強尼以及卡洛斯的案例雖然都是成功回復「男兒身」，但「Guevedoces」的案例並不是都如此順利，他們除了要克服自我性別認同，還要在12歲前抗衡外界眼光、突破性別刻板印象；據報導，也有「女童」在長出男性性徵後選擇進行變性手術，繼續維持「女性」身分。

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