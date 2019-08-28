反送中》阻中共鎮壓香港 美共和黨積極研擬「殺招」

2019-08-28 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前曾對香港反送中發表看法，聲稱中國領導人習近平可以「迅速且人道地」解決問題，並警告「天安門式鎮壓」將損及中美貿易談判。外媒昨（27日）報導，在川普對習近平「忽冷忽熱」的語言後面，美國高級官員和國會山莊正在悄悄地集思廣益，擬定對中國的制裁計畫，包含官員的旅行禁令和資產凍結。

根據《每日野獸》 報導，3個內部消息來源指稱，川普政府和國會議員正集思廣益，研擬對中國的制裁方案，以阻止北京暴力鎮壓香港示威者。在中國武警大量集結在緊鄰香港的深圳市後，美國政府展開廣泛討論，內容包含對某些中共官員實施旅行禁令和資產凍結。

一位美國官員說，從川普上任以來，中國一直是美國國安問題，他們正聚精會神找尋對抗北京的方法，「立法草案可以層出不窮，例如可以仿效制裁俄羅斯的做法」。

報導指出，在與財政部官員協商後，共和黨的參議員和眾議員正草擬新法案，以制裁那些支持中國鎮壓香港的個人與法人。這項立法將是首次對那些最具有影響力、關聯性的中國個體，來一記當頭棒喝。

共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）及兩黨其他參議員6月重新起草了《香港民主及人權法》，該法案頓促香港政府落實完整的自治權，否則將難以維持對美獨特的貿易地位。眾議員史密斯（Chris Smith）也在眾議院提出相同法案。

報導指出，國會山莊的其他議員正在考慮一種更直接的方式來對付中國。據消息人士透露，立法是種建立「紅線」的方式，利用政治及金融懲罰來遏阻中國暴力鎮壓，議員正在考慮一種制度，國會可以每隔幾年審查一次中國公司「名單」，再根據具體情況列入或除名。

一名官員說，在大多數情況下，川普政府一直試圖將中美貿易談判放在對中政策的前沿和中心位置，「但其實貿易談判及香港反送中是綁在一起的。當這些制裁開始令中國害怕時，貿易談判才會變得更加順利。」

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