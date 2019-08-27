京都動畫死者名單全曝光 「涼宮春日」人設、總作畫監督罹難

2019-08-27 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕上月18日，日本發生「京都動畫縱火案」造成35死34傷慘劇，案發至今已逾月，日前警方僅公布10名罹難者名單，其餘死者名單在家屬反對下，遲遲未公布其餘25人名單，引發媒體不滿，最後警方妥協，今（27日）公布全部死者名單，包含《涼宮春日的憂鬱》總作畫監督池田晶子也不幸在這起事件中罹難。

據日本《共同網》報導，京都府警方今公布的「京都動畫縱火案」剩下未曝光的25名死者名單，一共是8男、17女，這些不幸葬身火窟的動畫人才介於21歲到49歲之間，其中在動畫圈23年，女動畫監督、京都動畫董事池田晶子也證實罹難，享年44歲。

池田晶子1996年就投入動畫圈，首次參與的作品是《哆啦A夢（1979年版）》，包含蠟筆小新、犬夜叉等知名動畫都有參與其中，她出任京都動畫經典的《涼宮春日的憂鬱》、《奏響吧！上低音號》的人設及總作畫監督，縱火案發生後就下落不明，現證實不幸在這起大火中罹難。

另外48歲的高橋博行是《奏響吧！上低音號》的樂器設定、樂器作畫監督也證實身亡，此外包含31歲的石田敦志、21歲的大野萌、31歲的丸子達就、27歲的森崎志保等年輕動畫師也名列罹難者名單中；警方坦承，這25名罹難者的家屬中，有20名家屬反對公開名單，有家屬在警方公開名單後，在推特上對於警方不顧罹難者家屬的反對而公開名單感到遺憾。

警方表示，鑑於這起事件的重大性、公益性決定公開所有罹難者的名單，希望死者家屬能理解，考量到家屬心情，決定在所有罹難者的葬禮都告一段落的今天公布名單。

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