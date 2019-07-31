動漫迷佳音 京都動畫災後首部新作9月上映

2019-07-31 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕京都動畫遭蓄意縱火，釀成35死悲劇，但昨日（30）卻有消息，京都動畫伺服器資料搶救成功，重要資料並未受損。而京都動畫在火災後首部新作品，也將按照原定計畫於今年9月上映。

綜合日媒報導，京都動畫新作品《紫羅蘭永恆花園外傳》（暫譯）將在今年9月初上映，官方推特也推文表示，原定放映期間兩週將延長至3週。此次新作品發布也是京都動畫在經歷大火後，首次發表新作品。《紫羅蘭》官方推特貼文也充滿粉絲的熱情支持。

此次《紫羅蘭》將如期上映引起各界討論，粉絲雖因此事感到興奮，但大火吞噬了紙本原稿以及相關資料，因此也有部分人擔心，原定要在明年上映的作品可能無法如期公布。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法